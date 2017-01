Paul Verhoevens Elle wint Golden Globe

De eerste Golden Globe ging naar acteur Aaron Taylor-Johnson voor zijn bijrol in Nocturnal Animals.

Ook de serie The People vs OJ Simpson: American Crime Story was populair. De serie won de Golden Globe voor beste miniserie, en hoofdrolspeelster Sarah Paulson won een award voor haar vertolking van advocate Marcia Clark. De beste dramaserie was The Crown en ook The Crown-actrice Claire Foy kreeg een Golden Globe voor beste actrice in een dramaserie.

De award voor beste animatiefilm ging naar Zootopia.

Herdenking

Naast een aantal Donald Trump-grapjes was er ook tijd voor serieuze dingen: Carrie Fisher en Debbie Fisher werden herdacht met een compilatie van scènes uit hun films. De dochter en moeder overleden eind december, een dag na elkaar.