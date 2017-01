'Overheid slaagt er nauwelijks in om crimineel te plukken'

Van het vermogen dat het Openbaar Ministerie (OM) probeert af te pakken van criminelen, wordt uiteindelijk nog geen vijfde bijgeschreven op de rekening van de Staat. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van Edwin Kruisbergen die aan de Vrije Universiteit van Amsterdam promoveert op de bestrijding van georganiseerde misdaad.

Voor zijn onderzoek bestudeerde Kruisbergen 102 ontnemingszaken in de periode van 1995 tot 2015. Het OM eiste bij deze zaken in totaal 62 miljoen euro terug van criminelen. Van de 27,5 miljoen euro die hiervan door de rechter werd toegewezen, was vorig jaar 11,3 miljoen euro betaald.

"Criminelen blijken zeer slechte betalers", zegt Kruisbergen tegen de krant. Hij denkt dat dat twee oorzaken kan hebben. Zo weten criminelen volgens hem goed hoe ze hun geld verborgen kunnen houden voor de overheid, bijvoorbeeld door het in het buitenland te verstoppen.

Verliesposten

Andere criminelen hebben volgens Kruisbergen de bedragen die ze van de rechter moeten betalen soms niet meer in kas. Rechters houden bij hun uitspraak volgens hem niet altijd rekening met de verliesposten van criminelen.

Het OM zegt tegen het AD dat het zich herkent in de bevindingen van Kruisbergen. Sinds 2011 wordt er wel extra geïnvesteerd in het afpakken van geld van criminelen. Dat jaar werd er 45 miljoen euro geplukt. In 2015 was dat 132 miljoen euro.