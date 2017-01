'VN verdenkt Iran van wapensteun aan Hezbollah'

Iran heeft mogelijk een embargo geschonden door wapens en raketten te leveren aan de Libanese Hezbollah-beweging. Dat staat in een vertrouwelijk rapport aan de Veiligheidsraad van eind vorig jaar, dat persbureau Reuters heeft ingezien.

Het rapport is geschreven door VN-chef Ban Ki-Moon, vlak voordat hij werd opgevolgd door Antonio Guterres.

In het verslag, dat op 18 januari in de VN Veiligheidsraad moet worden besproken, schrijft Ban dat hij zich grote zorgen maakt over een tv-toespraak die Hezbollah-leider Hassan Nasrallah in juni vorig jaar gaf. Daarin zei Nasrallah dat Iran de Libanese beweging steunt met geld, wapens en raketten.

Sinds de nucleaire deal die Iran sloot met de internationale gemeenschap zijn veel sancties tegen het land ingetrokken, maar er geldt nog wel een wapenembargo.

Afrikaanse landen

In het vertrouwelijke rapport staat verder een beschuldiging van Frankrijk dat Iran mogelijk ook wapens heeft gestuurd naar Afrikaanse landen. Een schip met wapens dat in maart in de Indische oceaan werd onderschept zou afkomstig zijn uit Iran en op weg zijn geweest naar Somalië of Jemen.

Iran zelf ontkent dat het wapenembargo's schendt: "Alle maatregelen die we nemen in de strijd tegen terrorisme en extremisme zijn volgens de internationale afspraken.