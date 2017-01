Het politiebureau in Venlo is afgezet nadat een bezoeker een gevonden granaat binnen zou hebben gebracht. Het bureau is volgens een woordvoerder niet ontruimd, maar de mensen die binnen zijn, zitten voor de veiligheid aan de andere kant van het gebouw.

De granaat ligt op de parkeerplaats bij het bureau. Rond het pand is de omgeving afgezet.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is opgeroepen om het explosief op te halen.