Metroverkeer Londen plat door staking

Een groot deel van het metroverkeer in de Londense tube ligt tot zeker het begin van de avond stil door een 24-uursstaking van het personeel van de metrostations. De staking is het gevolg van mislukte onderhandelingen tussen de vakbonden en de London Underground.

Het metropersoneel is boos, omdat er opnieuw banen verdwijnen en loketten worden gesloten. Vorig jaar verdwenen er volgens de vakbonden al 830 banen. Medewerkers klagen, omdat zij denken dat de stations hierdoor onveiliger worden.

Het metrobedrijf weet nog niet hoeveel stations gesloten blijven, maar waarschuwt wel dat het waarschijnlijk gaat om bijna alle stations in het centrum. Transport for London, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het vervoer in de stad, zet ruim 150 bussen in om de stillegging van het metroverkeer in het centrum op te vangen.

Vier miljoen reizigers

Op een doordeweekse dag nemen zo'n vier miljoen mensen de tube in de stad. Veel ondernemers in de buurt van stations klagen dat ze minder verkopen door de staking, omdat ze de metroreizigers in de spits nu mislopen.

Burgemeester Khan noemt de staking zinloos en waarschuwt dat miljoenen inwoners van Londen er ellende van ondervinden. Hij zegt dat er de hele dag een onderhandelteam beschikbaar is om het geschil op te lossen.

De bonden vinden dat het metrobedrijf te weinig heeft gedaan om tegemoet te komen aan de klachten van het personeel. London Underground bestrijdt dit en zegt juist naar aanleiding van de bezwaren honderden nieuwe krachten aan te willen nemen.

Nachtdiensten

De Londense metro wordt regelmatig stilgelegd door stakingen van het personeel. Vorig jaar was dat vooral omdat veel medewerkers niet akkoord gingen met de invoering van nachtdiensten.