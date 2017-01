Dost scoort twee keer en is topscorer van Portugal

Bas Dost heeft zich boven aan de topscorerslijst van de Portugese competitie genesteld. De 27-jarige aanvaller van Sporting CP scoorde twee keer tegen Feirense (2-1) en kwam daarmee op een totaal van elf doelpunten in dertien duels. Moussa Maréga (Vitória Guimarães) en André Silva (FC Porto) staan op tien goals.

Na een voorzet van Joel Campbell van links tikte Dost in de 6de minuut van dichtbij de openingsgoal binnen. Vijf minuten later was hij weer trefzeker, dit keer op aangeven van Alan Ruiz. Opnieuw had Dost van dichtbij zijn vizier op scherp staan.

Een hattrick zat er niet in voor Dost. De Braziliaan Platiny maakte het met de aansluitingstreffer zelfs nog een half uur spannend in Estádio José Alvalade. Sporting sleepte de zege echter over de streep en kwam op 33 punten, acht minder dan rivaal en koploper Benfica.