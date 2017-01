Syriër (15) in Bremen overleden na mishandeling met Oud en Nieuw

In Bremen is een jonge vluchteling uit Syrië overleden aan de gevolgen van mishandeling tijdens Oud en Nieuw. De 15-jarige Odai zou zijn belaagd door andere jongeren, mogelijk van Koerdische afkomst.

Een verslaggever van Radio Bremen zegt dat de jongeren ruzie kregen tijdens het afsteken van vuurwerk in de wijk Blumenthal. De Syrische jongen werd daarop achtervolgd en in elkaar geslagen. Ook zou hij met messen zijn bewerkt. In het ziekenhuis werd hij een week lang in coma gehouden. Gisteren bezweek hij aan zijn verwondingen.

De politie wil over het voorval vrijwel niets kwijt. Aanvankelijk zei de politie dat er tijdens de nieuwjaarsnacht in Bremen geen ernstige incidenten waren, maar op sociale media doken wel enkele berichten op. Gisteren bevestigde de politie alleen dat een 15-jarige jongen aan de gevolgen van mishandeling is bezweken, zonder details te geven om het onderzoek niet te verstoren.

Jezidi's

Het slachtoffer zou met zijn ouders uit Syrië naar Duitsland zijn gevlucht. Radio Bremen meldt dat de daders vermoedelijk van Koerdische afkomst zijn, volgens de boulevardkrant Bild gaat het om Koerdische jezidi's. Een andere boulevardkrant, BZ, spreekt van "gebrouilleerde moslimfamilies uit verschillende geloofsrichtingen".