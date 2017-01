Hoogstandje Messi voorkomt nederlaag Barça

Twee keer zag de scheidsrechter een handsbal van Bruno Soriano in het eigen strafschopgebied over het hoofd. Ook Barcelona-verdediger Javier Mascherano kreeg de bal overigens één keer tegen zijn arm in zijn eigen strafschopgebied.

Redding Messi

Tot zijn frustratie schoor Messi in de slotfase op de paal, maar voor een vrije trap in de slotminuut rechtte hij de rug. De Argentijn schoot de vrije trap strak in de kruising. Villarreal eindigde het duel met tien man door een tweede gele kaart voor Jaume Costa.

Door het puntenverlies staat Barcelona nu derde in La Liga. Sevilla, dat zaterdag met 4-0 won bij Real Sociedad, heeft één punt meer en koploper Real Madrid, dat Granada met 5-0 afdroogde, is met vijf punten meer en een wedstrijd minder gespeeld de koploper.