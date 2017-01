Moeders Surinaamse seksvideozaak vinden steun bij elkaar

De moeder van de rapper en de moeder van het meisje begroeten elkaar met een innige brasa, een omhelzing die hun verbondenheid aantoont. We hebben afgesproken op een terras buiten het centrum van Paramaribo. Hun blikken zijn ernstig. "Ik wil je van tevoren zeggen: we gaan niet praten in termen van slachtoffer of verdachte."

Jane (niet haar echte naam) is de moeder van het toen 15-jarige meisje dat bijna twee jaar geleden seks had met een lid van de populaire Haagse rapformatie Strictly Family Business (SFB). De video die daarvan werd gemaakt, werd online veel gedeeld.

"Iedereen is in deze zaak slachtoffer", zegt Sharon. Zij is de moeder van een van de rappers die in Suriname vastzitten. "Mijn zoon was toen 17, Jane's dochter bijna 16. Het waren kinderen, pubers, die een grote fout hebben gemaakt. Maar er was geen sprake van pedofilie of dwang."

Kinderporno

"We zijn allebei moeder en we willen het beste voor onze kinderen", zegt Jane. "Dat is de reden dat we elkaar hebben opgezocht." Beide moeders hebben contact met elkaar sinds de arrestatie eind december van drie van de vier bandleden van SFB. De artiesten worden door de Surinaamse justitie verdacht van het hebben van seks met een minderjarig meisje en het vervaardigen en verspreiden van kinderporno.

Alleen de zoon van Sharon, met de artiestennaam KM, heeft toegegeven iets met het meisje te hebben gehad. Volgens hem zijn de twee andere bandleden er niet bij geweest. Zij ontkennen zelf ook. De beelden op de video bieden geen uitsluitsel.

"Ik en mijn dochter zijn door het diepe dal gegaan waar Sharon en haar gezin nu in zitten", zegt Jane. "Daarom begrijpen we elkaar goed. Ik was twee jaar geleden als moeder radeloos toen die video overal opdook. Mijn dochter en ik konden niet meer over straat lopen. De commentaren die we naar ons hoofd geslingerd kregen waren vreselijk. ’s Avonds stopten er mensen in auto's bij ons voor de deur die keihard muziek van SFB begonnen af te spelen." Ze zwijgt even. "We hadden geen leven meer en daarom ben ik naar de politie gestapt om aangifte te doen."

Geen dwang

"Ik zou in Jane's plaats precies hetzelfde gedaan hebben", valt Sharon haar bij. "Je kunt toch niet anders? Wij waren als ouders van KM ook niet blij met de video, maar in Nederland liggen dit soort zaken minder gevoelig. Uit het filmpje blijkt niets van dwang, dus de jongens zijn bij ons nergens op aangekeken."

Maar na de arrestatie van de drie bandleden laaide ook in Suriname de aandacht voor de zaak weer op. "We dachten dat alles voorbij was en dat we na een moeilijke tijd eindelijk verder konden met ons leven", zegt Jane. "We hadden alles een plaats gegeven, maar door de aanhoudingen begon de ellende opnieuw. Daarom heb ik de aangifte bij de politie ingetrokken."