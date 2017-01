Peter Sarstedt (Where do you go to my Lovely) overleden

De Brits-Indiase zanger en liedjesschrijver Peter Sarstedt die een wereldhit scoorde met het nummer Where do you go to my Lovely? is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, schrijft de BBC.

Het nummer stond in februari 1969 op nummer één in Groot-Brittannië en bleef daar vier weken staan. Ook in Nederland was het liedje een hit. Het stond 9 weken in de Top 40. De hoogste notering was een vierde plaats.

Where do you go to my Lovely? was de grootste hit van Sarstedt. Het gaat over een meisje uit een arm gezin dat deel gaat uitmaken van de Europese jetset. Andere nummers van hem waren Beirut, Take Off Your Clothes, I am a Cathedral en Frozen Orange Juice, maar die haalden nooit de verkoopcijfers van het nummer waarmee hij een wereldhit scoorde.

Zeldzame ziekte

In een verklaring zegt zijn familie dat Sarstedt de afgelopen zes jaar leed aan de zeldzame hersenziekte Progressieve Supranucleaire Parese (PSP). Dat is een geleidelijk voortschrijdende aandoening waarbij verlammingsverschijnselen optreden. Hij stopte in 2010 met optreden.



Broers

Sarstedt had ook nog twee broers die muzikaal succes hadden. Zijn oudere broer, Richard Sarstedt, trad op onder de naam Eden Kane. Hij had in 1961 een nummer één hit met Well I ask You. Zijn jongere broerClive had als artiestennaam Robin Sarstedt. Hij had in 1976 een hit met My Resistance is Low.

Het nummer Where do you go to my Lovely? stond in 2007 weer even in de belangstelling omdat het voorkwam in twee films van Wes Anderson die beide in dat jaar uitkwamen: Hotel Chevalier en The Darjeeling Limited.