Higuaín leidt Juve naar thuisrecordzege

AS Roma bleef door een 1-0 zege bij Genoa in het spoor van Juventus. De nummer twee van de Serie A dankte de zege aan een eigen doelpunt van Armando Izzo in de 36ste minuut. Kevin Strootman speelde de hele wedstrijd voor Roma.

Lazio won met Stefan de Vrij en Wesley Hoedt als centraal verdedigingsduo met 1-0 van Crotone. Lucas Biglia schoot een strafschop in de eerste helft op de lat, een goal van Crotones-middenvelder Marcus Rohdén werd afgekeurd vanwege buitenspel en in de slotminuut bezorgde Ciro Immobile de thuisploeg alsnog de zege. Ricardo Kishna viel in de slotfase in.