Ook laatste onbewaakte spoorwegovergangen verdwijnen

In Nederland zijn zo'n 2500 spoorwegovergangen, waarvan er ongeveer 110 'niet actief beveiligd' zijn. Die overgangen (.pdf) worden aangegeven door een bord of kruis, maar hebben dus geen bellen, knipperlichten of slagbomen. De aanpak van de nog overgebleven overgangen kan per plek verschillen, zegt de staatssecretaris.