IJzersterke Kramer verovert negende Europese titel allround

Sven Kramer is in Heerenveen voor de negende keer in zijn carrière Europees kampioen allround geworden. De 30-jarige Friese schaatser was het hele weekend oppermachtig en won overtuigend de afsluitende 10.000 meter in 13.06,30.

Jan Blokhuijsen was de enige man die na de eerste dag enigszins in de buurt kon blijven van Kramer, maar zondag rekende Kramer af met Blokhuijsen op de 1.500 meter. Hij versloeg hem in een rechtstreeks duel waardoor hij met 16,7 voorsprong aan de 10 kilometer kon beginnen.

Kramer kon de 10 kilometer op zijn gemak uitrijden en bleef lang bij Blokhuijsen in de buurt, maar Kramer zou Kramer niet zijn als hij niet voor de afstandszege zou gaan. In de laatste drie rondes zette hij een versnelling in, hij eindigde zelfs met een rondje 28,4, waardoor hij Blokhuijsen met groot verschil versloeg: 13.06,30 om 13.11,95.