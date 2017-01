Tankwagen brandweer kantelt na botsing tegen woning

Een tankwagen van de brandweer is omgevallen na een botsing tegen een woning in Teuge. De wagen was op weg naar een brand in een autoshowroom.

Bij de botsing raakten twee brandweerlieden licht gewond. Zij zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De bewoonster van de woning is met de schrik vrijgekomen en werd opgevangen door de buren. Het huis heeft geen grote schade opgelopen, zegt de brandweer. De politie onderzoekt nog waardoor het ongeluk kon gebeuren.

De tankwagen, gevuld met 16.000 liter bluswater, ligt nog op zijn kant bij de woning. Om de wagen weer overeind te krijgen, moet die eerst leeggepompt worden. Daarna zet een bergingsbedrijf hem weer rechtop.

Zaterdag gleed in de omgeving van Lochem ook al een voertuig van hetzelfde brandweerkorps van de weg en botste tegen een boom.