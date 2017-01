Historisch jong Liverpool bijt zich stuk op vierdeklasser

Liverpool moet op herhaling in de FA Cup. De Reds kwamen op Anfield met het jongste elftal in de clubhistorie niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Plymouth Argyle, dat uitkomt op het vierde niveau in Engeland. Liverpool moet nu in Plymouth een plek in de vierde ronde veiligstellen.

Coach Jürgen Klopp stelde tegen Plymouth een B-team op. Zo bleef Georginio Wijnaldum negentig minuten op de bank. In de tweede helft mochten Adam Lallana, Daniel Sturridge en Roberto Firmino nog wel invallen, maar ook met de drie invallers kreeg Liverpool de nummer twee van de League 2 klein te krijgen.

Het basiselftal van Liverpool had een gemiddelde leeftijd van 21 jaar en 296 dagen. Nooit eerder was een basiselftal van de Reds jonger. Het oude record dateerde uit 1965, toen het elftal 22 jaar en 303 dagen was in het competitieduel met Wolverhampton Wanderers (3-1).