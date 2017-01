Drie basisscholen in Ede vrezen koude start en blijven dicht

800 leerlingen van drie basisscholen in Ede zijn na de kerstvakantie nog een extra dagje vrij. De scholen zitten samen in een gebouw midden in de wijk Maandereng, die getroffen is door een gasstoring.

De scholen worden waarschijnlijk vanavond weer aangesloten op gas, maar dat is niet zeker. Om ouders de kans te geven nog op tijd opvang te regelen voor hun kinderen, is door de scholen besloten dat er morgen geen les wordt gegeven.

De gedupeerde Koningin Beatrixschool vraagt zich daarnaast af of er geen storing optreedt in hun cv-systeem als het gas weer wordt aangesloten. "Vervolgens kost het ook nog eens tijden om de scholen helemaal op te warmen", aldus een woordvoerder van de school tegen Omroep Gelderland.

Verwarmen

Ook het elektrisch verwarmen van de scholen is volgens de zegsman geen optie. "Dan heb je zo veel kachels nodig en moet je aggregaten laten aanrukken. Ik weet niet of dat technisch mogelijk is."

Netbeheerder Liander is al de hele dag bezig met het schoonzuigen en controleren van de gasleiding waarin gisteren water is gekomen. Zo'n 500 huishoudens in Ede zitten daardoor zonder gas.