Hoogerwerf verrast Knegt en Breeuwsma op NK shorttrack

Niet Sjinkie Knegt of Daan Breeuwsma, maar Dylan Hoogerwerf is in Amsterdam nationaal kampioen shorttrack geworden. De 21-jarige Hagenaar, die nooit eerder het podium haalde, profiteerde optimaal van de malheur waarmee de twee grote favorieten werden geconfronteerd.

Knegt won de 1.500 meter en werd achter Breeuwsma en Hoogerwerf derde op de 500 meter, maar werd op de 1.000 meter onderuitgegleden door de gevallen Dennis Visser. De drievoudig kampioen kwam in de superfinale niet verder dan de derde plaats.

Breeuwsma leek na zijn zege op de 500 meter en tweede plaatsen op de 1.500 en de 1.000 meter op weg naar zijn eerste titel. Maar in de superfinale kwam hij ten val. Hoogerwerf won zowel de 1.000 meter als de superfinale, waarmee zijn eerste Nederlandse titel een feit was.