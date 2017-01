Van der Poel versnelt een keer en is direct weer Nederlands kampioen

Al snel na de start vormde zich een kopgroepje van vijf: Van der Poel, Lars van der Haar (de kampioen van 2013 en 2014), Corné van Kessel, Sieben Wouters en Joris Nieuwenhuis. Van der Poel keek het eens een kwartiertje aan, gaf toen gas en reed onbedreigd naar de zege.

Van Kessel (zilver in 2014) reed lang alleen op de tweede plaats, kreeg na 40 minuten gezelschap van Nieuwenhuis (die met zijn derde plaats de beloftentitel veroverde), demarreerde in de slotronde en pakte weer zilver.

Eén versnelling was genoeg

Ruim een week geleden liep Van der Poel bij de Azencross in Loenhout een gekneusde nek op, toch kon niemand hem bedreigen in Sint-Michielsgestel. "Ik moest er vandaag wel even inkomen, moet ik zeggen. Daarom begon ik ook rustig. Maar ik had aan één versnelling genoeg", zei hij na de race.