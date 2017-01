Journalist wilde MH17-spullen langs douane smokkelen

Freelancejournalist Michel Spekkers heeft volgens het OM met een collega geprobeerd spullen van de MH17-rampplek langs de Nederlandse douane te smokkelen. Toen de twee aankwamen op Schiphol, hield de landelijke recherche ze tegen en zijn de spullen in beslag genomen.

Spekkers zou op de rampplek in Oekraïne spullen en mogelijk menselijke resten hebben gevonden. Die zou hij in een vuilniszak hebben meegenomen.

Volgens het OM probeerden de twee los van elkaar voorbij de douane te komen. Daarop zijn Spekkers en zijn medereiziger tegengehouden. De andere man bleek een rugzak van Spekkers onder zijn eigen naam te hebben ingecheckt. In die tas zaten de spullen waarvan Spekkers eerder nog had beloofd die aan de politie te geven.

Beelden

Spekkers zelf had foto's en video's van de rampplek bij zich. De apparatuur waarmee die zijn gemaakt, heeft de recherche ook in beslag genomen. "Het kan goed zijn dat er informatie op staat die relevant is voor het onderzoek als het inderdaad spullen van de rampplek zijn." Het OM en de politie mogen de beelden pas bekijken als de rechter-commissaris daarvoor toestemming heeft gegeven.

Spekkers en zijn medereiziger worden op dit moment nergens van verdacht, zegt het OM. Het politieteam dat onderzoek doet naar rampvlucht MH17 bekijkt of de spullen inderdaad afkomstig zijn van de rampplek.