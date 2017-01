Dimitrov pakt in Brisbane eindelijk weer een titel

Grigor Dimitrov heeft op het toernooi van Brisbane zijn vijfde ATP-titel in de wacht gesleept. De als zevende geplaatste Bulgaar klopte in de finale Kei Nishikori met 6-2, 2-6, 6-3.

Dimitrov heeft lang moeten wachten op zijn vijfde toernooizege; hij pakte zijn laatste drie titels in 2014. Vorig jaar daalde hij naar de 40ste plek op de ATP-ranking, maar hij staat inmiddels weer zeventiende.

De eerste sets verliepen spiegelbeeldig met een vroege gemiste breakkans voor de een, waarna de ander in snel tempo de set pakte. Dimitrov won in de derde set zijn eerste twee servicegames op love. Hij hield Nishikori onder druk en brak hem in de achtste game.