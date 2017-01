Het geluk lacht Feyenoord-spits Jørgensen toe

Op de vraag of Jørgensen wel bij Feyenoord past, heeft de Deen tijdens het trainingskamp van de club in Marbella dan ook een duidelijk antwoord: "Jazeker, ik ben heel blij hier."

"Sommige dingen zijn anders in Nederland dan in Denemarken, zo zijn de mensen heel open en aardig tegen mij. Tot nu toe is het een goede keuze geweest om naar Feyenoord te gaan."

"We gaan waarschijnlijk niet de Champions League winnen, er zijn een paar clubs die sterker zijn", zegt de Deen gekscherend. "Maar bij een grote club als Feyenoord moet de titel het doel zijn. Het is een grote droom voor ons allemaal en we zijn op de goede weg."

Jørgensen verbaasde Van Bronckhorst

Ook zijn trainer is blij met de ontwikkeling die Feyenoord doormaakt, nu Jørgensen de aanval van de Rotterdammers vormgeeft.

"Ik ben heel tevreden, zeker met de manier waarop hij speelt", aldus Giovanni van Bronckhorst. "Hij is topscorer van Nederland, heeft de mogelijkheid medespelers te lanceren en vrij te zetten. Hij is een belangrijke spil in ons aanvalsspel."

Toch heeft Jørgensen zijn trainer wel verbaasd met zijn prestaties. "Ik zag zijn potentie wel, maar ik had niet verwacht dat hij het al zo snel zou laten zien. Hij heeft zich moeiteloos aangepast."