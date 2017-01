Man doodgeschoten in Duits politiebureau

In Duisburg is gisteravond een man doodgeschoten die met een mes een politiebureau was binnengekomen en daar een agent had bedreigd. De man had daarvoor al twee mensen verwond, melden lokale media.

Naar verluidt stak de gewelddadige man eerst thuis een kennis in de hals. Die persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar geopereerd. Na dat incident ging de messteker de straat op en verwondde hij een voorbijganger. Hoe die eraan toe is, is onduidelijk.

De man eindigde zijn tocht in een politiebureau, waar hij even voor middernacht naar binnen ging en ook een agent wilde toetakelen. Die schoot hem dood.

Volgens de politie was de man een Duitser van middelbare leeftijd. Over zijn motief is niets bekend.