De gadgets van CES: van hele platte tv's tot een smart-halsband

Je hebt de grote perspresentaties en de start-ups die hopen op aandacht. Maar uiteindelijk draait tech-beurs CES in Las Vegas toch maar om één ding: de nieuwste gadgets.

Eén product is altijd in enorme aantallen aanwezig en trekt jaar in jaar uit veel aandacht: de televisie. Hoewel de ontwikkelingen op dit 'ouderwetse' terrein niet echt revolutionair zijn, proberen fabrikanten als Sony, Samsung en LG er elk jaar iets groots van te maken. Dit jaar had LG bijvoorbeeld een ultradunne televisie, met een dikte van minder dan 4 millimeter.

Maar niet alles slaat even goed aan bij de consument. Een paar jaar geleden was op de CES de 3D-tv een trend. We zouden massaal, al dan niet met een speciale bril, naar tv's gaan kijken waarbij het beeld op ons afkwam. Dat bleek niet zo te zijn. De 3D-tv stierf een stille dood. Nu draait het vooral om de ultra-hoge beeldkwaliteit, zoals het al geïntroduceerde 4K.

Slimme tandenborstel en schoenen

En er is meer. Want televisieschermen, die spreken wel voor zich. Spannender zijn de nieuwste snufjes. Apparaten waarvan je niet wist dat ze bestonden óf waarvan je je afvraagt of je ze nodig hebt.