Miles Scotson verrast met Australische wegtitel

Miles Scotson heeft de Australische titel op de weg gewonnen. De 22-jarige neoprof, nog maar net in dienst van BMC, bleef op de meet een groep van veertien renners net voor. Simon Gerrans won de sprint om de tweede plaats. Nathan Haas pakte brons.

Het is niet de eerste nationale titel op de weg voor Scotson. In 2015 was hij de beste renner onder de 23 jaar en hij sleepte in die categorie ook de nationale tijdrittitel in de wacht.

Scotson boekte tot nu toe zijn grootste successen op de baan. In 2014 en 2016 werd hij met Australië wereldkampioen op de ploegenachtervolging. Afgelopen jaar maakte hij ook indruk op de weg met een overwinning in de tijdrit van Olympia's Tour.

Scotson zat vannacht in de Australische titelstrijd in een kopgroep van vijftien man. Twee kilometer voor de finish plaatste hij de beslissende demarrage.