Lars Boom en Marianne Vos terug op vertrouwd terrein

Het Brabantse Sint-Michielsgestel is vandaag het strijdtoneel van de NK veldrijden. Lars Boom en Marianne Vos staan na enkele jaren van afwezigheid weer aan de start bij de strijd om de nationale titel. Maar zijn zij ook kanshebbers voor de hoofdprijs?

NOS-wielerverslaggever Gio Lippens was woensdag in Surhuisterveen bij de Centrumcross en zag daar Vos zegevieren. Volgens Lippens is zij ook in Sint-Michielsgestel de topfavoriete. " Vos is nog steeds van eenzame klasse. Dat weet de concurrentie ook. Ook al is ze nog iets minder goed dan voor haar fysieke burn-out."

Volgens Lippens is Vos ook de grote kanshebster bij de WK eind januari in Luxemburg. "Als ze geen tegenslagen krijgt, gaat ze daar voor de titel. Als je in Nederland top bent, ben je dat internationaal ook."