Paus blijft erbij: liever een gewone Ford dan een pausmobiel

Paus Franciscus is niet van plan zijn doodgewone blauwe Ford Focus in te ruilen voor een pausmobiel met kogelwerend glas. Dat schrijft hij in het voorwoord van een boek van de Italiaanse auteur Andrea Tornielli over zijn reizen naar de 25 landen die hij sinds zijn inauguratie in 2013 bezocht.

Franciscus schrijft dat hij weet dat hij een potentieel doelwit is voor een aanslag, maar dat hij niet van plan is om in kogelvrije limousines te rijden of andere extra veiligheidsmaatregelen te nemen op zijn internationale reizen. Hij wil dicht bij gewone mensen kunnen komen.