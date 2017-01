Nog spekglad in Limburg en waarschuwing voor wintersporters

Wintersport

In delen van Duitsland, waaronder in de grensgebieden met Limburg, is de ijzel nog niet verdwenen. Terugkerende wintersporters worden gewaarschuwd voor gladheid en lichte sneeuwval.

Het Duitse meteorologisch instituut heeft voor het Roergebied, de Eifel en het Sauerland code rood afgegeven; dat is vergelijkbaar met code oranje in Nederland.

Terugkerende wintersporters moeten in Beieren, Tirol en Salzburgerland rekening houden met sneeuwval die voor hinder op de wegen zorgt. Het sneeuwt ook in de Zwitserse bergen.

"Vertrek zo laat mogelijk"

Op de routes door Frankrijk geldt code geel, vanwege neerslag en kans op gladde wegen. In het Belgische Wallonië is code oranje van kracht, vanwege zeer gladde wegen.

Het advies aan terugkerende wintersporters is om zo laat mogelijk te vertrekken, want later op de dag worden de omstandigheden beter. Dat geldt ook voor mensen die vandaag vertrekken naar hun wintersportbestemming.