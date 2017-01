Kramer is zelfverzekerd, maar Blokhuijsen groeit weer

Sven Kramer is op koers voor zijn negende Europese titel allround. Na een degelijke 500 meter legde de Fries gisteren een weergaloze 5.000 meter op het ijs van Thialf. Naaste concurrent Jan Blokhuijsen rijdt tot nu toe ook een ijzersterk toernooi, maar Kramer lijkt momenteel in de vorm van zijn leven.

"Ik ben heel goed in vorm, zeker. Ik ben dit jaar beter dan in de laatste jaren", constateert Kramer. "Het voelt een beetje als de tweede fase in mijn carrière. Ik heb een moeilijke fase gekend, met veel blessureleed en ups en downs. Maar nu gaat het gewoon heel erg goed en dat maakt de sport leuker. En dat is toch waar ik het voor doe", aldus een opgetogen Kramer.

De titelverdediger gaat de slotdag van de EK allround in met 0,75 voorsprong op Blokhuijsen op de 1.500 meter. Een afstand waarop hij dit seizoen ook al indruk heeft gemaakt. "Dat is gewoon heel erg lekker. Ik wil nu gewoon twee goede afstanden rijden, dan moet het genoeg zijn", stelt een zelfverzekerde Kramer.