De sport van zondag bij de NOS

Maar er is meer. In onze Studio Sport-uitzending van 19.00 uur zijn we bij de halve marathon van Egmond, hebben we een samenvatting van de NBA-wedstrijd Toronto Raptors-Chicago Bulls en zijn we bij de NK veldrijden in Sint-Michielsgestel.

Ook nemen we een kijkje in het trainingskamp van Feyenoord in Marbella en hebben we beelden van de NK shorttrack.