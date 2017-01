Doden door autobom op markt in Bagdad, IS eist aanslag op

Bij een bomaanslag in Bagdad zijn volgens de eerste berichten dertien doden en zeker vijftig gewonden gevallen. Dit melden politie en hulpverleners in de Iraakse hoofdstad.

De bom ging af op een groente- en fruitmarkt in het oosten van de stad in het district Jamila, dat voornamelijk sjiitisch is. De aanslag is opgeëist door IS.

Veel aanslagen

In Bagdad worden veel aanslagen gepleegd. Afgelopen maandag vielen bij een zelfmoordaanslag van IS tientallen doden. De slachtoffers waren vooral dagloners die op werk stonden te wachten.

Ruim een week geleden gingen er nog twee bommen af op een drukke markt. Daarbij vielen een kleine dertig doden en tientallen gewonden. Ook die aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS.