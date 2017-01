Velsertunnel alvast open voor wandelaars

De Velsertunnel gaat pas over acht dagen weer open voor gemotoriseerd verkeer, maar vandaag al kan de wandelaar er terecht. Op deze 'publieksdag' kunnen mensen lopend zien wat het resultaat is van de grote renovatie van de afgelopen tijd.

De tunnel in de A22, met een leeftijd van zestig jaar de oudste snelwegtunnel van Nederland, was negen maanden dicht. In die tijd zijn onder meer nieuwe vluchtwegen en een nieuw ventilatiesysteem aangebracht. Ook is de doorrijhoogte met 12 centimeter vergroot.

Het was oorspronkelijk de bedoeling om de tunnel het hele weekend voor het publiek te openen, maar het winterweer van gisteren liet dat niet toe.

Machines

Vandaag zijn mensen van Rijkswaterstaat en aannemers aanwezig om de renovatie toe te lichten. Ook staan er zware bouwmachines tentoongesteld.

Vanaf de ochtend van maandag 16 januari kunnen automobilisten en andere chauffeurs weer door de Velsertunnel. Rijkswaterstaat hoopt dat de tunnel er dan weer tientallen jaren tegenaan kan.