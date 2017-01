Twee extremisten doodgeschoten in Saudi-Arabië

In Saudi-Arabië zijn twee extremisten doodgeschoten die verdacht worden van verschillende aanvallen in het land, waaronder bomaanslagen. Ze kwamen om bij een vuurgevecht met de politie. Volgens persbureau AP gaat het om strijders van Islamitische Staat.

Er was een speciale actie op touw gezet om de twee verdachten te arresteren in de hoofdstad Riyad. De mannen verzetten zich daartegen. Bij de schietpartij die ontstond, raakte een agent gewond.

Een van de gedode strijders werd al lange tijd gezocht. Hij stond bekend als een van de gevaarlijkste mannen in Saudi-Arabië, omdat hij een expert was in het maken van bomgordels die worden gebruikt door zelfmoordterroristen.

De andere verdachte was al twee keer eerder opgepakt, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij moorden in conflictgebieden.

Dreiging IS

De politie vond in het huis waar de extremisten verbleven onder meer bomvesten, geweren en munitie. Ook hadden ze chemicaliën verstopt die ze waarschijnlijk gebruikten voor het maken van explosieven.

In Saudi-Arabië zijn meerdere aanslagen gepleegd door een lokale afdeling van terreurgroep IS. Mogelijk waren de doodgeschoten militanten daar lid van.