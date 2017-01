Schutter Florida kreeg wapen terug van politie

Motief onduidelijk

Een paar weken later, afgelopen vrijdag, nam Santiago het vliegtuig naar Fort Lauderdale in Florida en opende in de bagagehal het vuur. Dat deed hij met een semi-automatisch handvuurwapen dat hij in zijn ruimbagage had meegenomen. Bronnen zeggen tegen CNN dat het ging om het wapen dat eerder in beslag was genomen.

Santiago heeft na zijn arrestatie tegen de politie verklaard dat hij de aanval had gepland. Zijn motief is nog onduidelijk. Onderzocht wordt of zijn geestelijke problemen een rol hebben gespeeld, maar ook een terroristisch motief wordt niet uitgesloten.

De voormalige reservist komt maandag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt aangeklaagd vanwege "een geweldsdaad op een internationale luchthaven die de dood tot gevolg had". Daarop kan de doodstraf staan.