Gasstoring Ede is 'beetje behelpen, maar we zijn er voor elkaar'

Geen warme douche, gas om op te koken of centrale verwarming voor Arno Aben (54) in het Gelderse Ede. Hij woont in een flat in de wijk Maandereng, waar vijfhonderd huishoudens met hetzelfde probleem kampen. "Ik heb een magnetronmaaltijd gegeten en wat kaarsjes aangestoken", zegt Aben.

Het is vervelend, maar hij maakt er geen groot probleem van. "In mijn huis is het aangenaam, ik zit gewoon in mijn badjas met joggingbroek." Mocht het echt nodig zijn, dan kan de Edenaar altijd nog bij familie in buurt terecht.

Door een lek is in Ede water in een gasleiding terechtgekomen. Volgens Netbeheerder Liander kan de storing nog het hele weekend duren. Er is een noodopvang ingericht in congrescentrum De Reehorst. Wethouder Leon Meijer laat weten dat het daar zaterdagavond niet druk was.