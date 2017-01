Napoli sleept zege uit het vuur in 95ste minuut

Sampdoria kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij Napoli-verdediger Elseid Hysaj. De Albanese international werkte de bal van dichtbij met de borst in het eigen doel.

Na rust drukte de thuisploeg Sampdoria met de rug tegen de muur en kreeg ook meteen kansen. Dries Mertens schoot over, nadat de bal per toeval voor zijn voeten was beland. Even later loste Martin Hamsik een furieus schot, maar zijn inzet belandde net naast de paal.

Na een uur kreeg Napoli hulp uit onverwachte hoek. Sampdoria-verdediger Matías Silvestre liep volledig onnodig door op doelman Pepe Reina en ontving daarvoor zijn tweede gele kaart.