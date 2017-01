Wegen nog steeds glad, vooral in Limburg

Het verkeer in een groot deel van het land moet nog rekening houden met gladheid. Het is volgens het KNMI vooral gevaarlijk in Limburg, de enige provincie waar nog code oranje geldt.

In Limburg is de gladheid het gevolg van eerdere ijzel. De A76 bij Simpelveld is afgesloten.

Ook elders in het land, met uitzondering van het westen, waarschuwt het KNMI nog voor plaatselijke gladheid. Die wordt veroorzaakt door opvriezende sneeuw- en ijsresten.

Mist

Bijkomend probleem is dat het strooizout niet goed wordt ingereden, doordat er weinig verkeer is. Daarnaast is er in een deel van het land dichte mist.

Het KNMI verwacht dat de meeste waarschuwingen rond 09.00 uur kunnen worden opgeheven.