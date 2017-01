Gewonde op parkeerplaats ijsstadion Thialf bij schietincident

De politie doet in Heerenveen onderzoek op de parkeerplaats van ijsstadion Thialf na een melding over een schietincident. Er is een persoon gewond geraakt.

Bronnen melden de NOS dat het gaat om Bert Jonker, de directeur van ingenieursbureau Clafis en hoofdsponsor van de schaatsploeg van onder anderen Jorrit Bergsma. Hij is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht waar hij wordt geopereerd aan zijn hand.

De politie ging naar de parkeerplaats na een melding dat er een man met vuurwapen is gezien.

Op de parkeerplaats staan meerdere auto's die flink beschadigd zijn. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.