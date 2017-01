Hoe vind je de podcast Het Beste uit Het Oog?

Elke week zijn de beste gesprekken uit de uitzendingen van de afgelopen week terug te luisteren in de podcast.

iPad of iPhone

Heb je een iPhone of een iPad? Dan heb je standaard een podcast-app op je apparaat. Zoek in deze app naar “Het Beste uit Het Oog”. Abonneer je op de podcast en elke aflevering wordt automatisch toegevoegd.

Of ga naar je iTunes, zoek bij podcast naar Het Beste uit Het Oog. Als je je abonneert, krijg je automatisch elke week een melding bij een nieuwe aflevering.

Android

Heb je een Android-telefoon? Dan heb je geen standaard podcast-app. Via Google Play kun je veel van dit soort apps vinden. Zoek op 'podcast' in het zoekscherm in Google Play. Zoek in de podcast-app op naam op “Het Beste uit Het Oog” voor de hoogtepunten van de week.

Als dit niet lukt, is de podcast te bereiken via de RSS-feed.

Soundcloud

De nieuwste aflevering van Het Beste uit Het Oog is ook elke zaterdag te vinden op Soundcloud.