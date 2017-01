Tijdens het schaatsseizoen fungeert NOS-analyticus Mark Tuitert als taxichauffeur voor een aantal schaatsers. De olympisch kampioen van 2010 rijdt van A naar B en vraagt zijn passagier het hemd van het lijf. Vandaag rijdt Marrit Leenstra met hem mee, deelneemster aan de EK sprint in Heerenveen.

De 27-jarige Leenstra vertelt onderweg naar Thialf onder meer over haar leven in Italiƫ ("Buitenbaan, huisje, open haardje") en haar dromen over olympisch goud.