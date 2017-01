Tientallen jassen voor daklozen bij politie Rotterdam

Bij het hoofdbureau van de politie in Rotterdam zijn tientallen jassen voor dak- en thuislozen gebracht. Via Facebook had Rotterdammer John Hijnen een inzamelingsactie opgezet nadat een agent een jas van een dakloze had afgepakt.

De agent nam de jas in beslag omdat er een V-logo van beveiligers op zat. De actie van de agent leidde tot veel verontwaardigde reacties op sociale media. Volgens de politie had hun collega "naar eer en geweten en met het oog voor de omstandigheden" gehandeld.