Wüst na vijfde titel: fantastisch, echt genieten

Het was twee dagen genieten geblazen voor Ireen Wüst op de EK allround in Heerenveen. De 30-jarige Brabantse won drie van de vier afstanden en veroverde met overmacht haar vijfde Europese allroundtitel. "Dat is toch fantastisch? Een uitverkocht Thialf en dan weer Europees kampioen worden. Echt genieten."

"Het waren vier goede races", keek Wüst terug op het toernooi. "Helaas heb ik ze niet alle vier gewonnen. Maar Martina Sáblíková is ook wel een geval apart."

Op de 5.000 meter bleef de onttroonde Tsjechische titelverdedigster haar zes seconden voor. Stiekem had Wüst gehoopt op vier afstandszeges, wat eerder alleen de Duitse schaatssters Andrea Ehrig-Mitscherlich (1988 en 1989) en Gunda Niemann (1990 en 1995) is gelukt.

"Het was mijn eerste vijf kilometer van het seizoen, dus wel even wennen. Maar ik heb desalniettemin een heel nette tijd neergezet in een solide rit", toonde Wüst zich toch tevreden. Over haar 1.500 meter was ze het meest te spreken. "Dat was wel de beste afstand van het weekeinde. Als ik op de 3 kilometer iets minder kapot was gegaan, had ik daar een fantastische tijd neergezet."