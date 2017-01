500 huishoudens in Ede mogelijk nog dagen in de kou

In Ede zitten zo'n 500 huishoudens in de kou. Ze hebben geen centrale verwarming en warm water meer. De oorzaak is een lek waardoor water in een gasleiding terechtgekomen is. Ook een aantal bedrijven is getroffen.

Netbeheerder Liander zegt dat de mensen er rekening mee moeten houden dat ze in elk geval het hele weekend geen verwarming en warm water hebben, en mogelijk nog langer. De storing is in de wijk Maandereng.

Liander heeft een informatiepunt in de wijk ingericht waar mensen met hun vragen terechtkunnen. De gemeente heeft opvang voor gedupeerden geregeld in congrescentrum De Reehorst, vlak bij het station Ede-Wageningen. Daar kunnen mensen ook overnachten.

Voor een aantal getroffen huishoudens zijn kachels geregeld, zeggen de hulpdiensten.

Stadsverwarming

Gisteren zaten meer dan duizend huishoudens in Ede ook urenlang in de kou nadat de stadsverwarming was uitgevallen. Dat kwam door een storing in de biomassacentrale.

De gedupeerden zaten gisteren in de wijk Kernhem en Veldhuizen aan de noordkant van Ede, nu zijn bewoners in het zuiden de pineut.