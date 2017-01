Weergaloze Wüst wint vijfde Europese allroundtitel

Ireen Wüst is in Heerenveen voor de vijfde keer Europees kampioene allround geworden. De 30-jarige Brabantse zegevierde in Thialf op drie afstanden en eindigde op de afsluitende 5.000 meter als tweede.

Al sinds 2007 gelden Wüst en Martina Sábliková als de topfavorieten voor de Europese en wereldtitels allround. De 29-jarige Tsjechische werd vier keer wereldkampioene en vijf keer Europees kampioene. Wüst staat nu op vijf keer WK-goud en vijf keer EK-goud.

Voor Sábliková zat titelprolongatie er geen moment in. Ze gaf op de eerste drie afstanden zoveel terrein prijs dat ze op de 5 kilometer 17,70 moest goedmaken. Ze won wel, maar de marge (6,07) was te klein. De Tsjechische moet genoegen nemen met de zilveren plak.

Brons voor De Jong

Het EK-brons was net als vorig jaar voor Antoinette de Jong, die op de afsluitende 5.000 meter de vierde tijd reed. Yvonne Nauta was met 7.05,41 goed voor de derde tijd op de laatste afstand en eindigde daarmee als vierde in het eindklassement.