Autobom in Syrische stad Azaz doodt meer dan 40 mensen

Bij een aanslag met een autobom in de Syrische stad Azaz zijn zeker 43 doden gevallen. Dat schrijven de persbureaus DPA en AP. Tientallen mensen raakten bij de aanslag gewond. De bom explodeerde op een drukke markt in het centrum van de stad.

Nog niemand heeft zich verantwoordelijk verklaard, mogelijk zit IS erachter. De terreurgroep pleegde in oktober in Azaz een bomaanslag waarbij twintig mensen om het leven kwamen.

Azaz ligt in het noordwesten van Syrië, aan de grens met Turkije. In de stad is de afgelopen maanden fel gevochten. De stad is nu in handen van Syrische rebellen, gesteund door het Turkse leger.

Op dit moment geldt een wapenstilstand voor heel Syrië. Over het bestand zijn onder meer afspraken gemaakt door Rusland en Turkije.