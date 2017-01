Sekteleider Charles Manson terug in gevangenis

Charles Manson, die veroordeeld is voor de moord op zeven mensen, is teruggebracht naar de Corcorangevangenis in Californië volgens de Los Angeles Times.

De inmiddels 82-jarige Manson werd afgelopen woensdag onverwacht opgenomen in een ziekenhuis. Hij zou ernstig ziek zijn. Over de aard van zijn medische problemen en of het nu weer beter met hem gaat, is niets bekendgemaakt.

Rassenoorlog

Manson was een sekteleider die zijn volgelingen er in augustus 1969 toe bracht zeven mensen te vermoorden. Hij wilde volgens justitie een rassenoorlog ontketenen. Een van de slachtoffers was actrice Sharon Tate, de vrouw van regisseur Roman Polanski. Zij was ruim acht maanden zwanger toen ze in haar huis werd vermoord.

Manson ontsnapte aan de doodstraf omdat de staat Californië die juist in die periode had afgeschaft. In plaats daarvan kreeg hij in 1971 een levenslange gevangenisstraf. Sinds zijn opsluiting heeft hij twaalf keer tevergeefs om gratie gevraagd.