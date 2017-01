Verbij breidt marge verder uit, Mulder wint weer

Goede uitgangspositie Verbij

Verbij staat er met nog een laatste 1.000 meter te rijden uitstekend voor. Hij heeft meer dan een seconde voorsprong op de Noor Havard Lorentzen, die tweede staat in het klassement.

"Ik heb tot nu toe de minste foutjes gemaakt en daarom sta ik bovenaan. Ik ben blij hoe ik er nu voor sta. Nu nog even een goede 1.000 meter rijden en dan is het voorbij. Hopelijk ben ik dan de beste, maar dat moeten we nog zien", aldus de leider in de wedstrijd, die weet dat een foutje op de sprint in een klein hoekje zit.

Ronald Mulder staat nog wel derde in de rangschikking, maar zijn 1.000 meter is doorgaans minder sterk dan zijn 500 meter.