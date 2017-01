'Continu aanpoten' bij bergingsbedrijven in Nederland

Bergingsbedrijven in Nederland hebben het druk door de gladheid. Rond 10.00 uur waren er alleen al op de snelwegen in Nederland 244 ongelukken gebeurd.

Bij de bergers van Collewijn in Midden-Nederland was het van 04.00 uur tot 08.30 uur "continu aanpoten". Samen met partnerbedrijf Modern reden medewerkers vannacht dertig keer uit om auto's te bergen.

Het ging vooral om slippartijen waardoor auto's in de berm, tegen de vangrail, omgedraaid of op z'n kop terechtkwamen. Bij Collewijn werden extra mensen en extra wagens ingezet en dat was volgens een woordvoerder ook echt nodig. Om 08.30 uur was de grootste drukte voorbij.