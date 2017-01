Lex Immers zet zijn loopbaan voort bij Club Brugge. De middenvelder komt transfervrij over van Cardiff City en tekent een contract voor anderhalf jaar met een optie voor nog een jaar.

De oud-speler van Feyenoord en ADO Den Haag kwam in Wales amper aan spelen toe. Hij is na Ruud Vormer, Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil de vierde Nederlander in Brugge.