Nu al 4 tot 5 uur wachten op pechhulp Z-Duitsland

Zo'n honderdduizend Nederlanders krijgen vandaag door het winterweer te maken met barre omstandigheden op de weg bij hun terugkeer uit wintersportgebieden in de Alpen. De wachttijd voor pechhulp voor gestrande automobilisten in Zuid-Duitsland bedraagt nu al vier tot vijf uur, meldt de ANWB.

In Oostenrijk, Zwitserland en het zuiden van Duitsland vriest het 15 tot 23 graden. De meeste wintersporters komen uit Oostenrijk, met name uit de regio's Tirol en Vorarlberg en uit de richting van de stad Salzburg. "Nu heerst nog de stilte voor de storm", aldus de woordvoerster van de ANWB, "want de meeste mensen zitten aan hun ontbijt".

Dekens

Maar later vanmorgen verwacht de ANWB op de hele route van de Alpen naar Nederland problemen: door de extreme kou, door grenscontroles, drukte en ijzel. Aan de Oostenrijks-Duitse grens, onder meer bij Salzburg en Kufstein, kunnen auto's worden gecontroleerd om te checken of vluchtelingen illegaal Duitsland proberen binnen te komen.

Omdat het voor veel mensen een lange dag op de Autobahn kan worden, adviseert de ANWB om dekens, voedsel en drinken mee te nemen in de auto.