De sport van zaterdag bij de NOS

Rentree Nummerdor-Flier

Dit weekend viert Manon Nummerdor-Flier haar rentree als volleybalster. Samen met Marleen van Iersel neemt zij deel aan het NK indoor beachvolleybal. Hoe het de twee vergaat, is te zien in de uitzending van Studio Sport om 23.39 uur.

Daarnaast is er een samenvatting van het duel in de Korfbal League tussen LDODK, de nummer twee, en laagvlieger DVO. Ook is er een samenvatting van Real Madrid-Granada, oftewel een wedstrijd tussen de koploper en nummer voorlaatst uit de Primera División.